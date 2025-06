Sport in tv oggi martedì 17 giugno | orari e programma Dove vedere gli eventi in streaming

Se sei un appassionato di sport e non vuoi perdere neanche un momento di oggi, martedì 17 giugno, sei nel posto giusto. OA Sport ti offre la guida definitiva agli eventi in tv e streaming, dai tornei di tennis a sorprendenti incontri live. Preparati a vivere un’altra giornata all’insegna dell’adrenalina: il ritorno di Sinner a Halle promette emozioni da non perdere. Continua a leggere per scoprire tutto il programma!

Oggi, martedì 17 giugno, una nuova giornata di sport tutta da vivere in compagnia di OA Sport. Come è nostra abitudine, vi offriamo la guida completa per non perdervi alcun evento in programmata, dotato della copertura televisiva e streaming. Fari puntati sul torneo di tennis di Halle dove Jannik Sinner tornerà in campo per disputare il suo primo match in singolare dell’evento in Germania. L’obiettivo del n.1 del mondo è fare più strada possibile per testarsi in vista di Wimbledon. Un destino in comune con Flavio Cobolli, Lorenzo Sonego e la coppia Simone BolelliAndrea Vavassori. In primo piano poi gli Europei di scherma con le prove a squadre dove l’Italia vuole recitare un ruolo da protagonista e i Mondiali di judo con Christian Parlati che va in cerca di un magico bis, dopo l’oro europei nei -90 kg. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Sport in tv oggi (martedì 17 giugno): orari e programma. Dove vedere gli eventi in streaming

