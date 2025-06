Sport in tv oggi martedì 17 giugno | orari e programma completo Come vedere gli eventi in streaming

Se sei appassionato di sport e vuoi seguire ogni momento delle competizioni in TV o streaming, questa guida completa di OA Sport è il tuo alleato. Martedì 17 giugno, una giornata ricca di emozioni ti aspetta: dal torneo di Halle con Jannik Sinner al racconto di tutti gli eventi più importanti. Preparati a vivere ogni match come se fossi in campo, perché oggi il divertimento è garantito!

Oggi, martedì 17 giugno, una nuova giornata di sport tutta da vivere in compagnia di OA Sport. Come è nostra abitudine, vi offriamo la guida completa per non perdervi alcun evento in programmata, dotato della copertura televisiva e streaming. Fari puntati sul torneo di tennis di Halle dove Jannik Sinner tornerà in campo per disputare il suo primo match in singolare dell’evento in Germania. L’obiettivo del n.1 del mondo è fare più strada possibile per testarsi in vista di Wimbledon. Un destino in comune con Flavio Cobolli, Lorenzo Sonego e la coppia Simone BolelliAndrea Vavassori. In primo piano poi gli Europei di scherma con le prove a squadre dove l’Italia vuole recitare un ruolo da protagonista e i Mondiali di judo con Christian Parlati che va in cerca di un magico bis, dopo l’oro europei nei -90 kg. 🔗 Leggi su Oasport.it