Sport e inclusione sociale | il torneo di calcio femminile di Axa Italia e Sport senza frontiere

Lo sport è un potente strumento di cambiamento sociale, capace di abbattere barriere e creare nuove opportunità. È stato questo il cuore pulsante della finale del torneo di calcio femminile organizzato da Axa Italia e Sport senza frontiere, inserito nella "Week For Good" dedicata alla sostenibilità. Un momento di energia, empowerment femminile e inclusione, che dimostra come lo sport possa unire e rafforzare le comunità, dando voce a chi ne ha più bisogno.

Lo sport come strumento di educazione, prevenzione, inclusione e coesione sociale, per contrastare il disagio giovanile e dare forza all' empowerment femminile. E' il tema che ha animato la finale del torneo di calcio femminile, dedicato allo sport e all'inclusione, organizzato da Axa Italia insieme a Sport senza frontiere, nell'ambito della "Week For Good", settimana che Axa dedica ogni anno alla sostenibilità. L'evento, che si è svolto allo stadio Nando Martellini, alle Terme di Caracalla, ha visto la partecipazione di oltre 100 giovani atlete del network di Sport senza frontiere e centinaia di volontari di Axa Cuori in azione. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Sport e inclusione sociale: il torneo di calcio femminile di Axa Italia e Sport senza frontiere

