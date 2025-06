Sparò e uccise 23enne armato nella notte di Capodanno chiesta l'archiviazione | Non potè agire diversamente

Nella notte di Capodanno, un dramma si è consumato a Rimini: il maresciallo Luciano Masini ha sparato e ucciso un giovane di 23 anni, coinvolto in una rissa con quattro persone. La Procura ha chiesto l’archiviazione, ritenendo che l’intervento fosse giustificato e corretto. Un caso che solleva profonde domande sulla gestione del conflitto e la legittima difesa. Continua a leggere per scoprire tutti i dettagli.

La Procura della Repubblica di Rimini ha chiesto l'archiviazione per le indagini sul maresciallo Luciano Masini che nella notte di Capodanno sparò e uccise un giovane di 23 anni che aveva accoltellato in strada 4 persone. Secondo la Procura, il militare agì "correttamente", tanto da non poter essere sottoposto a processo.