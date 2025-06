sparisce un pitone di tre metri ritrovato dai carabinieri

Un episodio che ha fatto tremare i residenti di XII Morelli, ma che si è concluso con un lieto fine: il pitone di tre metri, scomparso misteriosamente, è stato ritrovato dai carabinieri in ottima salute. La vicenda ha suscitato preoccupazione e curiosità tra gli abitanti, ma grazie all’intervento tempestivo delle forze dell’ordine, la creatura è tornata al suo habitat senza rischi. Per...

"Niente paura, non è pericolosa e se l’avvistate chiamateci subito". Era l’annuncio dei proprietari di un pitone moluro bianco e giallo sparito nella tarda serata di domenica dopo essere riuscito a uscire dalla sua teca, all’interno della casa a XII Morelli in via Lanzoni. Il giorno dopo, per fortuna, è stato ritrovato sano e salvo dai carabinieri. La notizia, ovviamente, aveva destato una certa preoccupazione nei cittadini della frazione. Per fortuna che Najini, una femmina di 7 anni, lunga circa 3 metri, dal comportamento docile che da 6 anni vive in casa, è stata ritrovata. I proprietari quando è sparita avevano subito rassicurato i residenti: "È abituata a nutrirsi esclusivamente di animali già morti e non è affamata né rappresenterebbe un pericolo in quanto ha mangiato di recente. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it