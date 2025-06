Spal Under 16 campione nazionale di serie C | battuto il Padova ai rigori

Parte forte il Padova, ma la Spal Under 16 non si dà per vinta e dimostra grande carattere, superando gli avversari ai rigori e conquistando il titolo nazionale di Serie C. Una vittoria storica, frutto di impegno, talento e passione, che scrive una nuova brillante pagina nella storia biancazzurra. Con questa impresa, la squadra di Schiavon si afferma come simbolo di crescita e determinazione. La storia continua...

La Spal Under 16 supera il Padova 3-1 dopo i calci di rigore e si laurea campione nazionale di serie C scrivendo una piccola pagina di storia biancazzurra. A Viterbo – sostenuta pure da diversi tifosi spallini – la squadra di Schiavon va in svantaggio, poi pareggia i conti. Dopo tempi regolamentari e supplementari finisce 1-1, poi dagli 11 metri i biancoscudati non vanno a segno neanche una volta e la Spal può festeggiare. Parte forte il Padova, che trova subito il gol del vantaggio: un'azione rocambolesca tra Basso e Zanetti favorisce Pegoraro, che di testa insacca a porta vuota. I biancoscudati continuano a spingere e sfiorano il raddoppio con una girata al volo di De Stefani, che termina a lato di poco.

La SPAL Under 16 è campione d'Italia di serie C! I biancazzurri allenati da Eros Schiavon festeggiano il tricolore grazie alla vittoria ai calci di rigore sul Padova nella finale giocata a Viterbo! 1-1 dopo i tempi supplementari, poi la netta affermazione dagli undici

