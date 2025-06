Spal | il Cda di Joe Tacopina rimanda la decisione sul futuro del club

Una giornata che avrebbe potuto segnare un nuovo inizio per la Spal si è invece conclusa con un nulla di fatto. Il Consiglio di Amministrazione di Joe Tacopina ha rimandato ogni decisione sul futuro del club, lasciando tifosi e appassionati in attesa di certezze. Mentre il cuore batteva forte durante la finale Under 16 di mister Schiavon, l’incertezza sulla strada da intraprendere resta il grande interrogativo.

Doveva essere il giorno chiave per delineare il futuro della Spal di Joe Tacopina, invece il Cda del club biancazzurro si è rivelato interlocutorio. È stato un pomeriggio col cuore in gola per i tifosi della Spal, trascorso facendo il tifo per la selezione Under 16 di mister Schiavon e soprattutto aspettando notizie dal CdA della società di via Copparo. Se la finalissima della squadra di Eros è andata per le lunghe, passando per i tempi supplementari e fino ai calci di rigore, il Cda si è protratto fino a tarda serata. Le prime indiscrezioni sono filtrate intorno alle 21, dopo tre ore di colloqui tra i vari protagonisti in campo collegati in video-conferenza: il presidente Tacopina, il suo socio Marcello Follano e i vari Gabriella Follano, Chad Siegel e Luca Carra, in rappresentanza della dirigenza biancazzurra.

Così Joe Tacopina ha 'ucciso' la Spal per la terza volta in 21 anni. Una disfatta che scuote i tifosi e i sostenitori biancazzurri, privandoli di un sogno e lasciando un amaro in bocca.

