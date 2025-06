Spagna-Italia Under 21 per gli europei stasera in chiaro su Rai 2 | a che ora vederla anche in streaming

Stasera alle 21:00, su Rai 2 in chiaro e in streaming, si sfidano Italia e Spagna Under 21, un match che deciderà il destino del Girone A nelle qualificazioni europee. Dopo aver superato Slovacchia e Romania, le due nazionali si contendono il primato in una sfida imperdibile: chi salirà in vetta? Scopri come seguirla e quali formazioni scenderanno in campo per questa serata all'insegna del calcio giovanile di livello.

Le due nazionali di categoria si giocano la testa del Girone A dopo aver sconfitto la Slovacchia, paese ospitante, e la Romania: ecco come seguire l'incontro e la formazione che il C.T. Nunziata schiererà in campo. Questa sera, martedì 17 giugno, alle ore 21:00 andrà in onda in prima serata il match clou del girone A delle qualificazioni Under 21: Italia-Spagna. La sfida rappresenta l'ultima giornata della fase preliminare e mette di fronte le due squadre già qualificate, entrambe protagoniste di un percorso impeccabile fino a questo momento. Gli Azzurrini di Carmine Nunziata e i campioni in carica iberici, guidati da Santiago Denia, si giocano il primato nel gruppo. 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - Spagna-Italia Under 21 per gli europei, stasera in chiaro su Rai 2: a che ora vederla anche in streaming

