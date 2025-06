Spagna-Italia Under 21 le pagelle di CM | Pisilli si accende Coppola giganteggia Non brillano gli obiettivi del Milan

L'attesa sfida tra Spagna e Italia Under 21 regala emozioni intense e pagelle da analizzare nel dettaglio. Tra prestazioni brillanti e qualche ombra, i protagonisti si distinguono in un match che conferma il talento crescente delle giovani promesse. Pisilli si accende, Coppola giganteggia, ma gli obiettivi del Milan non brillano come sperato. Ecco il racconto di una gara avvincente, dove ogni elemento contribuisce a scrivere un capitolo importante per il futuro del calcio italiano.

Spagna-Italia Spagna Cuñat 6,5: non impossibile la respinta coi pugni sul bolide violento ma centrale di Fazzini, pronto su Kayode che gli calcia. 🔗 Leggi su Calciomercato.com

In questa notizia si parla di: spagna - italia - under - pagelle

La Spagna taglia l’orario di lavoro, l’Italia è pronta? - La Spagna ha avviato una riduzione dell'orario di lavoro, e l'Italia si prepara a seguire questo esempio.

Un Mondiale insano! Addio Italia-Francia, i Campioni sono immortali e Spagna-Brasile in semifinale. https://bit.ly/4jLWULS di Jary Carzaniga #Dilettanti #KingsLeague Vai su Facebook

Spagna-Italia Under 21, le pagelle di CM: Pisilli si accende, Coppola giganteggia. Non brillano gli obiettivi del Milan; Slovacchia-Italia Under 21 0-1, pagelle e tabellino: Casadei vale i quarti, Azzurrini avanti agli Europei; Euro 2024 - Le pagelle di Spagna-Italia 1-0: Nico Williams fa impazzire Di Lorenzo, male Chiesa e non solo.

Diretta Spagna-Italia Under 21: segui la partita degli Europei di oggi - Gli Azzurrini di Nunziata si giocano il primo posto all'ultima partita del gruppo A contro gli spagnoli, già sicuri della qualificazione ai quarti di finale del torneo ... Scrive msn.com

Spagna-Italia: orario, diretta e dove vedere in tv e streaming l'Europeo U21 in tempo reale - Gli azzurrini di Carmine Nunziata, già qualificati ai quarti di finale, vanno a caccia del primo posto nel Gruppo A ... Come scrive tuttosport.com