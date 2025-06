Spagna-Italia Under 21 dove vederla oggi in TV e streaming | orario e formazioni della partita

Preparati a vivere un’epica sfida tra Italia e Spagna Under 21, due formazioni già qualificate ai quarti ma decise a conquistare il primo posto nel girone. Un confronto che promette emozioni intense e spettacolo garantito: scopri dove seguire la partita in TV e streaming, orario, formazioni e tutte le anteprime di questa grande sfida europea. Non perdere neanche un secondo di questa battaglia calcistica!

L'Italia Under 21 e la Spagna sono già qualificate ai quarti di finale ma si affrontano per il primo posto nel girone: tutto quello che c'è da sapere sul big match del Gruppo A degli Europei Under 21. 🔗 Leggi su Fanpage.it

