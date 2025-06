Spagna-Italia | orario probabili formazioni e dove vederla in tv in chiaro

Stasera si accendono i riflettori sul grande scontro tra Spagna e Italia Under 21, una sfida cruciale per il destino nel Gruppo A dell'Europeo di categoria. Gli azzurri, già qualificati ai quarti grazie a due vittorie di misura, affrontano ora la rivale iberica in un match che promette emozioni. Scopri orario, probabili formazioni e dove vedere questa partita in tv in chiaro, per non perdere neanche un secondo di questa emozionante battaglia.

(Adnkronos) – Torna in campo l'Italia Under 21. Gli azzurri sfidano oggi, martedì 17 giugno, la Spagna nell'Europeo di categoria nella terza e ultima partita del Gruppo A. La Nazionale guidata dal ct Nunziata ha già conquistato la qualificazione ai quarti di finale grazie ai due successi, entrambi di misura, contro la Romania all'esordio, firmato . 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Spagna-Italia: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv (in chiaro)

