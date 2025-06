Spagna-Italia 1-1 azzurrini ai quarti da secondi del girone

L’Italia under 21 conclude il girone con un prezioso pareggio contro la Spagna, classificandosi seconda e assicurandosi un passaggio ai quarti di finale. Un risultato che dimostra determinazione e talento, mentre le furie rosse mantengono il primato grazie alla miglior differenza reti. È stata una gara emozionante, ricca di tensione e spettacolo, che ha lasciato gli azzurrini pronti a sfidare il cammino successivo.

Pisilli risponde a Rodriguez, furie rosse prime grazie al maggior numero di reti realizzate TRNAVA (SLOVACCHIA) - L'Italia chiude al secondo posto la fase a gironi degli Europei U21 in corso in Slovacchia: termina 1-1, infatti, la partita contro la Spagna, che conserva la testa del Gruppo A. Entramb. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Spagna-Italia 1-1, azzurrini ai quarti da secondi del girone

In questa notizia si parla di: spagna - italia - azzurrini - quarti

#U21EURO terza giornata 21:00 ? #SpagnaItalia @RaiDue (dalle 20:50) @RaiPlay ? @luca_deca e Antonio Di Gennaro @aledangio ? @Francesca_ST con Ubaldo Righetti #Azzurrini e Rojita entrambi già ai quarti. In palio il Vai su X

#U21EURO #SpagnaItalia Stasera ultima partita del girone per gli #Azzurrini già qualificati ai quarti di finale. Contro la Spagna è in palio il primo posto. Radiocronaca su #Radio1 https://raiplaysound.it/radio1 Vai su Facebook

