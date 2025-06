Spagna il blackout del 28 aprile causato da una cascata di sovratensioni

Il blackout del 28 aprile ha gettato un'ombra sulla rete elettrica spagnola, rivelando vulnerabilità inattese e la complessità di un sistema energetico sempre più sotto pressione. Sara Aagesen, ministra della Transizione ecologica, ha illustrato al Consiglio dei ministri le prime conclusioni di un rapporto che mette in luce una serie di cause multifattoriali, con una causa principale: una cascata di sovratensioni. La questione ora si fa urgente: come prevenire future crisi di questa portata?

Sara Aagesen, ministra della Transizione ecologica, ha presentato al Consiglio dei ministri di Madrid le prime conclusioni del rapporto della commissione d’inchiesta sulle cause del grande blackout che il 28 aprile ha lasciato al buio la Spagna (e anche il Portogallo ). L’incidente è stato descritto come «di origine multifattoriale », ma la causa principale dell’interruzione di corrente è stata individuata in « una cascata di sovratensioni ». Il sistema, ha spiegato Aagesen «non aveva una capacità di tensione dinamica sufficiente» e a questo si è aggiunto il fatto che «le unità di generazione programmate non hanno assorbito tutta la potenza reattiva» della mattinata del 28 aprile. 🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - Spagna, il blackout del 28 aprile causato da una «cascata di sovratensioni»

In questa notizia si parla di: spagna - blackout - aprile - cascata

Blackout in Spagna, Jorge Buxadé al Parlamento UE: "L'imposizione forzata delle rinnovabili senza pianificazione ci ha portato all'oscurità" - VIDEO - L'europarlamentare spagnolo Jorge Buxadé, membro di Vox, ha commentato il recente blackout che ha colpito la Spagna, definendolo un

LA SPAGNA AUMENTA LA CAPACITÀ DI APPROVVIGIONAMENTO DI GAS NATURALE DOPO CHE IL FALLIMENTO DELLE ENERGIE RINNOVABILI HA PORTATO A UN BLACKOUT STORICO Articolo a cura di Domenico AVERSANO Dall'insurrezione lega Vai su Facebook

Spagna, il blackout del 28 aprile causato da una «cascata di sovratensioni»; Blackout Spagna, guasto dovuto a cascata di sovratensioni - LaPresse; Blackout Spagna, guasto dovuto a cascata di sovratensioni.

Blackout Spagna, guasto dovuto a cascata di sovratensioni - La ministra della Transizione Ecologica spagnola Sara Aagesen ha presentato al Consiglio dei ministri le prime conclusioni del rapporto della commissione ... Come scrive msn.com

"Eccessiva tensione": svelate le cause del blackout in Spagna - Il 28 aprile la Spagna è stata colpita da un blackout elettrico causato da un fenomeno di sovratensione: ecco cosa ha dichiarato la ministra spagnola per la Transizione ecologica e i dettagli del coll ... msn.com scrive