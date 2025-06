Spaccio nell' ex alloggio sgomberato di Lungo Dora Napoli | crack cocaina e banconote false per oltre 6mila euro

Un nuovo episodio di degrado e illegalità scuote il quartiere Aurora di Torino. Nell’ex alloggio sgomberato di Lungo Dora Napoli, le forze dell’ordine hanno scoperto un’attività di spaccio di droga, tra crack e cocaina, con oltre 6.000 euro in banconote false. Quattro persone sono state arrestate durante un blitz che ha messo fine a una pericolosa rete di traffico. La lotta contro il crimine continua, ma ogni vittoria è un passo verso una città più sicura.

L'alloggio era già stato sgomberato qualche settimana fa, ma sono tornati ad occuparlo portando avanti attività di spaccio. Sono scattate le manette per quattro persone, nella giornata del 10 giugno, intercettate all'interno di uno stabile in Lungo Dora Napoli a Torino, nel quartiere Aurora. 🔗 Leggi su Torinotoday.it © Torinotoday.it - Spaccio nell'ex alloggio sgomberato di Lungo Dora Napoli: crack, cocaina e banconote false per oltre 6mila euro

