Spaccia cocaina a un ragazzo in casa trovati 45 grammi di droga

Un'operazione che scuote la bassa Tuscia: i carabinieri smantellano un presunto giro di spaccio di cocaina tra Vignanello e Centignano, arrestando un uomo di 50 anni con 45 grammi di droga e accuse pesanti. Un colpo durissimo al traffico illecito, che dimostra come le forze dell'ordine siano sempre pi√Ļ determinate a tutelare la sicurezza dei cittadini. La lotta contro lo spaccio continua con fermezza e determinazione.

Primo colpo a un presunto giro di spaccio di cocaina nella bassa Tuscia, in particolare tra Vignanello e località Centignano. Lo hanno inferto i carabinieri della stazione locale, con il supporto di quelli di Vasanello, che hanno arrestato un 50enne. L'uomo era da tempo nel mirino dei militari.

