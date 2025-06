Sottoscritto protocollo d' intesa | al via i controlli nella riserva di Punta Bianca

Al via i controlli nella riserva di Punta Bianca grazie a un nuovo protocollo d’intesa tra MareAmico e il Corpo Forestale Volontario Esaf. Questa collaborazione strategica mira a tutelare uno dei gioielli ambientali più preziosi della nostra regione, rafforzando l’impegno collettivo nella salvaguardia del territorio e della biodiversità. I volontari, uniti dalla passione per la natura, effettueranno controlli a tutela di questo ecosistema unico, assicurandone la preservazione per le future generazioni.

