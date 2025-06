Sotto il cielo di Federico II il Solstizio d’Estate a Castel del Monte

Vieni a vivere un’esperienza unica sotto il cielo di Federico II, tra storia e stelle. Sabato 21 giugno 2025, Castel del Monte si trasforma in un osservatorio magico, offrendo un’occasione imperdibile per scoprire i segreti dell’universo in una cornice storica straordinaria. Un'occasione perfetta per lasciarsi affascinare dalla bellezza celeste e immergersi in un’atmosfera incantata. Non mancare a questa magica serata dedicata all’osservazione astronomica e alla scoperta dei misteri del cosmo.

Appuntamento speciale con Il Solstizio d'Estate a Castel del Monte. Sabato 21 Giugno 2025 presso Castel del Monte in occasione del solstizio d'estate, vi invitiamo a partecipare a "Sotto il cielo di Federico II", una speciale serata dedicata all'osservazione astronomica Programma della serata.



