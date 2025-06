Sostituzione di persona all' esame della patente a Mantova denunciati due cittadini | come sono stai scoperti

A Mantova, due cittadini indiani sono stati denunciati per aver tentato di ottenere la patente attraverso la sostituzione di persona e false attestazioni. Scoperti durante l'esame, hanno dimostrato come l'inganno possa portare a conseguenze legali gravi e mettere a rischio la sicurezza stradale. Questa vicenda evidenzia l'importanza di rispettare le regole e di affidarsi solo a metodi leciti per conseguire un importante traguardo come la patente.

Due cittadini indiani denunciati a Mantova per sostituzione di persona e falsa attestazione durante l'esame per la patente. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it © Notizie.virgilio.it - Sostituzione di persona all'esame della patente a Mantova, denunciati due cittadini: come sono stai scoperti

In questa notizia si parla di: sostituzione - persona - esame - patente

Trump ordina indagine su "declino cognitivo di Biden e esercizio incostituzionale dei poteri da parte dei Dem"; al vaglio possibile "sostituzione di persona" - L'ultima mossa di Trump accende i riflettori sulla presunta salute mentale di Biden, sollevando accuse di esercizio incostituzionale dei poteri da parte dei democratici e alimentando il dibattito sulla possibile sostituzione di persona.

Il costante aumento dei costi, necessario per continuare a garantire e migliorare i livelli di cura e assistenza dei cittadini, riconoscere doverosamente i rinnovi contrattuali al personale, abbattere le liste d’attesa e soddisfare la crescente domanda di servizi sanit Vai su Facebook

Prova a far fare l’esame della patente a un altro, ma il finto candidato scappa; Tentano la truffa per ottenere la patente: smascherati dalla Polizia di Stato di Mantova; Genova: auricolari nascosti e sostituzioni di persona per l'esame della patente, sette denunciati.

Tentano la truffa per ottenere la patente: smascherati dalla Polizia di Stato di Mantova - MANTOVA Ancora un tentativo di conseguire fraudolentemente la patente di guida tramite sostituzione di persona, scoperto dalla Polizia Stradale di Mantova ... Segnala vocedimantova.it

Genova: auricolari nascosti e sostituzioni di persona per l'esame della patente, sette denunciati - Gli indagati, in concorso tra loro, avevano messo in atto un complesso schema che prevedeva la sostituzione di persona o l'uso di dispositivi ... telenord.it scrive