Sostegni economici agli studenti di Infermieristica | la scommessa da sei milioni per salvare le corsie

Sostegni economici agli studenti di infermieristica: una sfida da sei milioni per rinvigorire le corsie e assicurare un sistema sanitario all’altezza. Con incentivi diretti e aiuti abitativi, il Friuli Venezia Giulia punta a invertire la tendenza e garantire un futuro solido alla professione infermieristica. Ma sarà sufficiente questa “iniezione” di fondi a colmare il divario tra domanda e offerta e rilanciare la sanità regionale?

Sostegni economici diretti agli studenti della facoltà di Infermieristica e aiuti per l'alloggio: è questa la strategia con cui il Friuli Venezia Giulia tenta di invertire la rotta e garantire un futuro al sistema sanitario regionale. Ma sarà sufficiente questa "iniezione" di fondi a colmare il.

L’assessore Luisa Regimenti: «Abbiamo lavorato per garantire agli studenti meritevoli e bisognosi il giusto sostegno in termini economici e di servizi. Promuovere lo studio universitario significa anche far crescere il sistema accademico regionale» Vai su Facebook

