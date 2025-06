Sosia di Pedro Pascal sorprende i fan | è identico! VIDEO

A New York, un contest unico nel suo genere ha attirato l’attenzione di appassionati e curiosi: trovare il sosia ufficiale di Pedro Pascal. Tra i numerosi partecipanti, uno in particolare ha lasciato tutti senza parole, grazie alla sua incredibile somiglianza con l’attore di fama mondiale, celebre per ruoli indimenticabili come in The Mandalorian. La scena è stata così sorprendente che il vincitore potrebbe diventare il nuovo volto di una pop culture iconica…

il concorso a new york per trovare il sosia di pedro pascal. Una particolare iniziativa ha attirato l’attenzione nel cuore di new york city, dove si è svolto un contest dedicato alla ricerca del sosia ufficiale di pedro pascal. La manifestazione ha visto la partecipazione di numerosi candidati, tra cui uno in particolare che ha sorpreso tutti per la sua incredibile somiglianza con l’attore noto per ruoli in franchise di grande successo come The Last of Us e The Mandalorian. l’evento e i protagonisti principali. Il contest, denominato in inglese celebrity look-alike contest, rappresenta una tendenza ormai consolidata nel mondo dello spettacolo. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it © Jumptheshark.it - Sosia di Pedro Pascal sorprende i fan: è identico! [VIDEO]

