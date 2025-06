SOS Vaschette piscinette e teli ombreggianti | l' appello del canile

Con l’estate alle porte, i volontari della Lega per la Difesa del Cane di Salerno lanciano un appello: vaschette, piscinette e teli ombreggianti sono essenziali per garantire conforto e sollievo ai nostri amici a quattro zampe. La loro salute e felicità dipendono anche dal nostro gesto di solidarietà. Unisciti a questa missione di amore e attenzione: insieme possiamo fare la differenza.

"È arrivata l’estate e i nostri ospiti soffrono il caldo e amano moltissimo fare il bagnetto e rinfrescarsi. Stiamo raccogliendo: vaschette e piscinette per loro e teli ombreggianti per ripararsi dal sole". Lo fanno sapere i volontari della Lega per la Difesa del Cane di Salerno, auspicando. 🔗 Leggi su Salernotoday.it