Sopravvive 20 ore in mare | la straordinaria storia di Federico Ottaviano

Una storia incredibile di coraggio e speranza: Federico Ottaviano, veterinaio siciliano, sopravvive per oltre 20 ore in mare aperto dopo essere stato disperso durante un tuffo. La sua straordinaria vicenda, che ha tenuto col fiato sospeso tutta la Sicilia, dimostra come la forza interiore e la determinazione possano superare ogni limite. Scopriamo insieme come questa incredibile avventura si sia conclusa, riportandolo sano e salvo sulla terraferma.

Disperso dopo un tuffo, riappare il giorno dopo sulla costa. Una vicenda che ha dell'incredibile arriva dalla Sicilia, dove Federico Ottaviano, veterinario 67enne, è riuscito a sopravvivere per oltre 20 ore in mare aperto, dopo essere stato dato per disperso. L'uomo era scomparso domenica pomeriggio al largo di Cava D'Aliga, in provincia di Ragusa, dopo essersi tuffato dalla sua barca a vela. Quando i soccorsi sembravano ormai senza speranza, è riapparso il giorno seguente a Marina di Modica, decine di chilometri piĂą a sud, raggiungendo la riva da solo. Trascinato dalla corrente, ha resistito grazie all'acqua calda e al sangue freddo.

