Soppresso l’ultimo treno da Roma odissea per tornare nelle Marche

Un sabato sera da incubo per 170 pendolari tra Roma e le Marche, concluso con l’ultimo treno soppresso e una vera odissea. Giancarlo Copponi di Muccia ci racconta come una semplice corsa si sia trasformata in un susseguirsi di cambi, attese e incertezze. Un episodio che mette in luce le criticità del trasporto ferroviario e la pazienza dei viaggiatori, mettendo alla prova la loro determinazione di tornare a casa.

Un'odissea per tornare da Roma alle Marche quella vissuta da 170 pendolari sabato sera. La racconta Giancarlo Copponi di Muccia. "Alla stazione Termini, alle 21.01 ci hanno detto che il treno, in partenza un minuto dopo, era stato soppresso. Era l'ultimo per Foligno. Ci consigliano di prendere il successivo in partenza dalla stazione Tiburtina alle 22.45, con il fine corsa a Orte, dove proseguire con i bus navetta sino a Terni. Arrivati a Orte, ci ritroviamo in 170 nel piazzale indicato per prendere il bus (nella foto). Ma passa un'ora e non si vede nessuno. Si comincia a rumoreggiare e inveire, intervengono due agenti della Polfer e grazie a loro qualcosa si muove.

