Sono una libertina per le mie cose romantiche ho un ‘friend with benefit’ e anche lui è un libertino | le parole di Courtney Love

Courtney Love, icona del rock e donna dal spirito libero, si confessa nel podcast Fashion Neurosis, rivelando il suo stile di vita senza etichette. Ammette di essere una libertina, vivendo relazioni ‚Äúfriends with benefits‚ÄĚ con uomini altrettanto liberi, senza vincoli sentimentali. Un approccio che incarnano la sua personalit√† anticonvenzionale e il desiderio di vivere appieno ogni momento, senza compromessi. Insomma, ha un ‚Äėamico di...

"Sono una libertina, e la persona con cui faccio le mie cose romantiche è anche lui un libertino. Siamo più che altro friends with benefit": così Courtney Love, 60enne rock'n'roll come poche, che si è raccontata al podcast Fashion Neurosis, condotto da Bella Freud. Intanto, spieghiamo "friends with benefit": relazione tra amici che include rapporti sessuali ma non un coinvolgimento sentimentale o un impegno romantico. Insomma, ha un 'amico di letto', la cui identità è però rimasta ignota: "Non mi piace parlare di lui, perché c'è un po' di gelosia che ruota attorno a questa persona", le parole della cantante.

