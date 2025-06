Sono paralizzata e chiedo l’eutanasia il caso di Libera arriva alla Consulta

In un momento in cui il diritto a una morte dignitosa si fa sempre più urgente, la battaglia di Libera, una donna toscana affetta da sclerosi multipla, raggiunge un nuovo punto di svolta. La sua richiesta di eutanasia, supportata dall’associazione Luca Coscioni, attende ora l’intervento della Corte costituzionale. Questa storia rappresenta un forte richiamo ai diritti fondamentali e alla dignità di ogni individuo. È giunto il momento di fare luce su una questione che riguarda tutti noi.

“Libera sta soffrendo a livelli insopportabili a causa della malattia e di ulteriori complicazioni, attende con urgenza l’intervento della Corte costituzionale per poter porre fine alle proprie sofferenze”. L’appello, l’ennesimo di una battaglia di civiltà che non conosce soste ed esitazioni, è dell’ associazione Luca Coscioni e Libera è il nome che si è dato una 55enne toscana dal 2007 affetta da sclerosi multipla a decorso progressivo primario che l’ha resa completamente paralizzata. La donna ha avuto l’ok per l’accesso al suicidio assistito, ma le sue condizioni non le consentono di autosomministrarsi il farmaco letale. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - “Sono paralizzata e chiedo l’eutanasia”, il caso di “Libera” arriva alla Consulta

