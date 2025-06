Sono molto felice è un apprezzamento del mio impegno

L’empatia è un dono prezioso che non si può comprare, ma si può certamente premiare. Come dimostrano i lettori del Resto del Carlino, che in queste settimane hanno voluto tributarle un enorme abbraccio a Sara Zedde, barista del Cafè Martini di Cesena, donandole 2.351 tagliandi. Sara, sorpresa da tanto affetto? La sua storia ci ricorda quanto il gesto sincero possa fare la differenza e rafforzare il senso di comunità.

L’empatia non si compra, ma si può premiare. Come hanno fatto i lettori del Resto del Carlino che in queste settimane hanno tributato un gigantesco abbraccio a Sara Zedde, barista del Cafè Martini di corso Garibaldi a Cesena, dedicandole 2.351 tagliandi. Sara Zedde, se lo aspettava? "Tanti clienti mi hanno dimostrato il loro affetto, raccontandomi di recarsi ogni mattina in edicola con l’intento di non farsi sfuggire nemmeno uno dei tagliandi che poi hanno compilato col mio nome. Certo però che 2.351 sono davvero tanti: no, una cifra di questa portata non me la aspettavo proprio. Grazie a tutti, di cuore". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - "Sono molto felice, è un apprezzamento del mio impegno"

