Sono l’assessore più vecchio? Meglio così Rota | ma quando c’è l’Atalanta mi scateno

Ferruccio Rota, assessore di spicco a Bergamo, si apre in un’intervista sincera e appassionata. Tra incontri con i cittadini, impegni quotidiani e il suo amore incondizionato per Monterosso e l’Atalanta, rivela una passione autentica che guida la sua dedizione al servizio pubblico. Scopri come la sua storia si intreccia con la vita della città, portandoci nel cuore della sua quotidianità e dei momenti più emozionanti.

L'INTERVISTA. Uno degli assessorati più determinanti del Comune di Bergamo, Ferruccio Rota si racconta: l'incontro con i cittadini, i tanti impegni e il grande amore per Monterosso e la squadra del cuore.

