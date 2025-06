Sondrio | Protezione civile e Valtellina Sub impegnati nella pulizia del torrente Mallero

Sondrio, Protezione Civile e Valtellina Sub uniscono le forze nella pulizia del torrente Mallero, simbolo di un impegno condiviso per tutelare il territorio e garantire la sicurezza dei cittadini. Prosegue con determinazione l’azione dell’amministrazione comunale, che aveva già avviato interventi mirati lungo i corsi d'acqua delle frazioni del capoluogo. Un esempio concreto di come la collaborazione e la cura del territorio possano fare la differenza.

Sondrio. La Protezione Civile impegnata, questa mattina, nella pulizia dell’alveo del torrente Mallero. Vai su Facebook

