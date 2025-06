Sondaggio smaschera i comportamenti dei genitori che causano ansia e insicurezze nei figli | Troppo controllo

Un recente sondaggio dell’Università del Michigan mette in luce come il troppo controllo dei genitori possa generare ansia e insicurezze nei figli adolescenti. La sfida è trovare il giusto equilibrio tra protezione e autonomia, soprattutto durante l’estate, momento perfetto per favorire la crescita e il benessere dei giovani. Scopriamo insieme come evitare di frenare lo sviluppo dei nostri figli e creare un ambiente più sereno e fiducioso.

Un sondaggio dell’Università del Michigan ha rivelato che molti genitori americani siano riluttanti a concedere autonomia ai figli adolescenti, anche in situazioni sicure. Gli esperti avvertono: l’eccesso di controllo ostacola lo sviluppo personale e potrebbe contribuire all’aumento di ansia e depressione tra i giovani. L'estate può però rappresentare un'interessante occasione di svolta. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: sondaggio - genitori - ansia - figli

Quando togliere il ciuccio ai bambini? Il sondaggio che guida i genitori tra miti, rischi e strategie creative - Togliere il ciuccio ai bambini rappresenta una delle prime grandi sfide per genitori e caregiver. Un sondaggio del C.

Un sondaggio rivela i consigli che i genitori darebbero ai loro sé più giovani: Farai degli errori, ma va bene così; Allarme bullismo: il 44% dei genitori teme atti violenti a scuola; Rispondi al telefono!, perché i giovani odiano le telefonate? Tra ansia da chiamata, nuove abitudini digitali e il divario che separa genitori e figli nell’era della comunicazione asincrona.

Genitori e figli, d'estate più preoccupazioni - genitore, nonostante tutto, dimostri la propria fiducia sulle capacità del figlio di cavarsela. Segnala msn.com

Ansia infantile: quando lo stress dei genitori contagia i figli - Il 66% dei genitori vivono situazioni di stress e incertezza di fronte all’ansia dei propri figli. Secondo alfemminile.com