Sondaggi politici finito l’effetto referendum | in calo sia Fratelli d’Italia che il Pd

Dopo l’effetto referendum, il panorama politico italiano si ridisegna: sia Fratelli d’Italia che il Pd registrano un calo nei sondaggi, segno di una crescente incertezza tra gli elettori. Anche il Movimento 5 Stelle, impegnato su temi come pace e disarmo, non sembra beneficiare dei cambiamenti recenti. In questo scenario, emergono nuove spinte e possibili alleanze, aprendo uno scenario imprevedibile per le prossime settimane.

L’effetto referendum sembra esaurito. E così, nei sondaggi, sia Fratelli d’Italia che Pd (i partiti che più hanno polarizzato il voto su lavoro e cittadinanza) perdono consensi. L’ultima rilevazione di Swg per il TgLa7, però, non sorride neanche al Movimento 5 Stelle, altro partito che nelle ultime settimane si è impegnato soprattutto sul fronte del no al riarmo e alle guerre. All’opposto, chi guadagna consensi – dopo una fase comunque complicata – sono Forza Italia e Lega. Così come Verdi e Sinistra, che prosegue su un trend positivo che l’avvicina alla soglia del 7%, mai raggiunta prima. Vediamo, nel dettaglio, cosa dice l’ultimo sondaggio Swg. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it © Lanotiziagiornale.it - Sondaggi politici, finito l’effetto referendum: in calo sia Fratelli d’Italia che il Pd

In questa notizia si parla di: sondaggi - effetto - referendum - fratelli

Sondaggi politici, effetto referendum: Fratelli d’Italia primo partito, Pd in rimonta ma aumenta l’astensione - L’Italia si presenta divisa tra un panorama politico in evoluzione e una crescente apatia elettorale.

Fratelli d'Italia aumenta il suo gradimento di 1,2 punti in un anno. L’ultimo sondaggio Dire Tecnè: https://fanpa.ge/7qwrX Vai su Facebook

Sondaggi politici, effetto referendum: Fratelli d'Italia primo partito, Pd in rimonta ma aumenta l'astensione; Sondaggi politici, dopo il referendum FdI torna sopra il 30%: cresce anche il Pd che recupera un punto; Sondaggi politici, Fratelli d’Italia vola mentre il Pd crolla: bene il Movimento 5 Stelle.

Sondaggi politici, effetto referendum: Fratelli d’Italia primo partito, Pd in rimonta ma aumenta l’astensione - Dopo la mancata validazione dei referendum su cittadinanza e lavoro, l’ultimo sondaggio Only Numbers fotografa un’Italia politica in fermento: FdI ... Segnala fanpage.it

Sondaggi politici elettorali: i partiti italiani durante la guerra Israele-Iran, l’ultima indagine Swg - referendum abrogativi annullati automaticamente dall’astensionismo, è lo scenario internazionale a tornare al centro delle attenzioni mediatiche e politiche dopo la nuova fase del co ... Da msn.com