Sondaggi politici | crescono Lega e Forza Italia cala Fratelli d’Italia

Gli ultimi sondaggi politici evidenziano una leggera rimonta per Lega e Forza Italia, mentre Fratelli d’Italia subisce un lieve calo. Secondo la rilevazione Swg del 16 giugno, i partiti di maggioranza mostrano segnali di fluttuazione, mentre l’opposizione resta stabile o in lieve diminuzione. In un panorama politico in evoluzione, ogni percentuale può fare la differenza. Ma cosa ci riserva il prossimo futuro?

Secondo l’ultima rilevazione Swg diffusa dal TgLa7 il 16 giugno, Forza Italia e Lega hanno registrato un incremento rispettivamente dello 0,3 per cento e dello 0,2 per cento, mentre Fratelli d’Italia ha segnato un calo dello 0,3 per cento. Tra i partiti di opposizione, Alleanza Verdi e Sinistra è salita dello 0,2 per cento, il Movimento 5 stelle ha perso lo 0,2 per cento e il Partito democratico è rimasto pressoché stabile con un -0,1 per cento. Nessuna variazione per Azione e Noi Moderati, Italia Viva è calata dello 0,1 per cento, mentre +Europa ha guadagnato lo 0,1 per cento. Invariata la quota degli indecisi o astenuti, ferma al 32 per cento. 🔗 Leggi su Lettera43.it