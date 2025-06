Somaglia travolge un ciclista e scappa | è caccia al pirata della strada

Una drammatica scena a Somaglia, dove un ciclista è stato travolto e abbandonato a terra da un'auto in fuga. La corsa contro il tempo per catturare il pirata della strada è ora al centro dell’attenzione: 232 uomini delle forze dell’ordine sono impegnati in questa caccia all’automobilista irresponsabile. La comunità si stringe intorno alla vittima, sperando in giustizia e in un tempestivo fermo dell’autore del gesto.

Somaglia (Lodi) – Lo ha travolto, sbattendolo a terra e poi è scappato senza soccorrerlo. Lo ha letteralmente tamponato mentre era in sella alla sua bicicletta mentre stava percorrendo il tratto di provinciale 141, all’ingresso della frazione di San Martino Pizzolano provenendo da Somaglia. Era da poco passata mezzanotte e mezza tra domenica e lunedì quando un 47enne di nazionalità pakistana residente a Somaglia, che probabilmente si stava recando in qualche logistica per iniziare il proprio turno di lavoro, è stato investito in pieno. L’uomo è caduto rovinosamente a terra anche se le conseguenze dell’urto sono state fortunatamente contenute visto che è rimasto sempre sveglio e cosciente: è stato un residente ad accorrere in strada dopo aver sentito il botto e a soccorrere il 47enne. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Somaglia, travolge un ciclista e scappa: è caccia al pirata della strada

