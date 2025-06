Solstizio d’estate | l’effetto astronomico da vedere al Pantheon il 21 Giugno

Il 21 giugno, il Pantheon si trasforma in un palcoscenico astronomico unico: è il giorno del Solstizio d’Estate, quando il sole raggiunge il suo zenit, offrendo uno spettacolo luminoso e affascinante. Questa data segna il momento in cui le ore di luce superano le 15 in Italia, rendendo il cielo un capolavoro di energia e luce. Un’occasione imperdibile per ammirare da vicino questo fenomeno naturale e celebrarlo con occhi nuovi.

Solstizio d’Estate al Pantheon: cosa accade il 21 Giugno?. Il 21 giugno è il giorno del Solstizio d’estate. Solstizio significa sole stazionario, dal latino sol (sole) e sistere (stare fermo). In effetti, tutto dipende dalla posizione del Sole, che in questo giorno culmina allo Zenit, il punto più alto della volta celeste: in Italia le ore di luce saranno più di 15. Una situazione che si inverte intorno al 21 Dicembre, quando il Sole è alla sua declinazione minima. LEGGI ANCHE: — Festa di San Giovanni, sai perché viene definita la Notte delle Streghe? E il 21 giugno si rinnova l’appuntamento con il fenomeno astronomico davvero affascinante all’interno del Pantheon. 🔗 Leggi su Funweek.it

In questa notizia si parla di: solstizio - estate - giugno - pantheon

La “primavera transfemminista” verso il solstizio d’estate: i prossimi appuntamenti del festival di ARCI Avellino - La “primavera transfemminista” dell’ARCI di Avellino si avvicina al solstizio d’estate, arricchendosi di nuovi eventi.

FESTA DELLA MUSICA 2025, SI COMINCIA ALL’ALBA CON IL CONCERTO DEL SOLSTIZIO D’ESTATE Sabato 21 giugno, in occasione del solstizio d'estate, torna l'appuntamento annuale con La Festa della Musica. Ad Acireale la Festa della Musica inizierà Vai su Facebook

Su Rai 3 il concerto per Franco Battiato al Pantheon; Solstizio d’estate: l’effetto astronomico da vedere al Pantheon il 21 Giugno; Accadde oggi. Il 21 giugno, solstizio d’estate al Pantheon e l’elezione di Papa Montini.

Solstizio d’estate: l’effetto astronomico da vedere al Pantheon il 21 Giugno - Solstizio d'Estate al Pantheon: cosa accade il 21 Giugno? Come scrive funweek.it

Solstizio d’estate 2025: quando cade quest’anno e perché avviene - Quando cade quest'anno il solstizio d'estate, che sancisce - Scrive gaeta.it