Solstizio d' estate al Parco Romano Biodistretto

Vieni a celebrare il Solstizio d’Estate nel Parco Romano Biodistretto! Domenica 22 giugno, dalle ore 8 fino al tramonto, unisciti a noi per la "Festa degli Alberi", un evento ricco di natura, cultura e convivialità, patrocinato dall’Orto Botanico dell’Università di Tor Vergata e dal Parco dei Castelli Romani. Un’occasione unica per riscoprire il verde e rafforzare il legame con la natura, in un’atmosfera magica e coinvolgente. Ti aspettiamo per vivere insieme questa giornata speciale!

