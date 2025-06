Solo il 45,9% dell’olio nel nostro Paese è di origine italiana

Il settore oleario italiano si trova davanti a una realtà preoccupante: solo il 45,9% dell’olio extra vergine di oliva in Italia è di origine italiana, secondo i recenti dati dei Registri Telematici dell’Olio. Questa fotografia evidenzia le sfide legate alla produzione e alla sostenibilità del settore, che deve affrontare non solo difficoltà interne, ma anche la forte dipendenza dalle dinamiche internazionali. È ormai evidente che per salvaguardare il patrimonio olivicolo nazionale, è urgente un cambiamento strategico.

La fotografia scattata dai Registri Telematici dell'Olio (RTO), pubblicata a giugno con i dati aggiornati al 31 maggio 2025, evidenzia un quadro strutturalmente critico per il settore oleario italiano: solo il 45,9% dell'olio extra vergine di oliva (Evo) detenuto in Italia è di origine nazionale. Una percentuale che riflette non solo le difficoltà produttive recenti, ma anche un sistema fortemente dipendente dalle dinamiche internazionali e da importazioni crescenti, soprattutto da altri Paesi dell'Unione Europea. Calano le giacenze di olio Evo in Italia. Rispetto allo stesso periodo del 2024, il calo delle giacenze è evidente su quasi tutte le categorie: l'olio Evo è diminuito dell'8,4%, l'olio lampante dell'11,9%, e l'olio di oliva raffinato del 16,9%.

