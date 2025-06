Solo applausi al Ct Etruria Battaglia ai supplementari

Un applauso va al Ct Etruria, che ha combattuto con cuore e determinazione fino all’ultimo secondo. La loro corsa verso lo scudetto over 55 maschile si è conclusa drammaticamente ai supplementari, in una giornata di gara extra prevista quasi come un miracolo. Un match emozionante che resterà negli annali del circolo pratese, dimostrando ancora una volta che la passione può scrivere storie straordinarie.

Niente da fare per il Ct Etruria. Il sogno di conquistare lo scudetto over 55 maschile a squadre di fronte al pubblico amico (il circolo pratese ha ospitato la final four) è sfumato agli extra time, in una giornata di gara, la quarta, che in realtà non era nemmeno prevista dal programma ma che proprio i veterani del club pratese erano riusciti a far diventare concreta grazie al successo in extremis ottenuto ai danni dell'Appia Country Roma nella terza giornata e che aveva rimandato l'assegnazione del titolo agli spareggi. I tennisti over 55 del Ct Etruria però non sono riusciti a ripetersi nel doppio di spareggio – appunto - di ieri mattina e stavolta hanno dovuto lasciare il passo, dopo un match tiratissimo, al team della Capitale (Vespan e Pertosa hanno battuto Gerbi e Filippeschi per 4-6 6-4 10-7) che poi sempre nel pomeriggio di ieri è andato a giocarsi lo scudetto nel doppio di spareggio conclusivo contro il Match Ball di Bagno a Ripoli.

