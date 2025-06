Solo 34 milioni e addio Serie A | che spreco per il calcio italiano

Il calcio italiano rischia di perdere un’occasione storica con solo 34 milioni: un vero spreco di talento e potenziale. Bastava poco, forse un segnale concreto di coraggio, per invertire la rotta. Invece, assistiamo a un mercato frenetico dove le grandi si rafforzano e le piccole vendono i pochi talenti rimasti, sperando di incassare. La domanda è: quanto ancora possiamo permetterci di perdere così?

Prendiamo il Milan: ha ceduto Reijnders per 75 milioni. Una mossa utile per finanziare il mercato, certo, ma anche una perdita secca per la Serie A.