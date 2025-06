Solidarietà per la famiglie del carabiniere Legrottaglie | già raccolti 37mila euro

È un gesto di solidarietà che commuove il cuore di tutti: in soli quattro giorni, oltre mille persone hanno contribuito con quasi 37mila euro per sostenere la famiglia del brigadiere capo Carlo Legrottaglie, vittima del dovere. Questa generosa mobilitazione dimostra che, anche nei momenti più difficili, la comunità si unisce per onorare il sacrificio di chi serve e protegge. CLICCA QUI PER ACCEDERE ALLA RACCOLTA FONDI.

