Solidarietà per la famiglia del carabiniere Legrottaglie | già raccolti 37mila euro

È un gesto di grande solidarietà e generosità che testimonia il forte legame tra colleghi, amici e la comunità. In soli quattro giorni, oltre mille persone hanno contribuito a sostenere la famiglia del brigadiere capo Carlo Legrottaglie, vittima di un tragico incidente in servizio. La raccolta fondi su GoFundMe ha già raggiunto quasi 37mila euro, dimostrando quanto possa essere potente l’unione nei momenti di bisogno. CLICCA QUI PER ACCEDERE ALLA RACCOLTA FONDI e continuare a fare la differenza.

