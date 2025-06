Solidarietà per la famiglia del carabiniere Legrottaglie | già raccolti 37mila euro

È un gesto di grande generosità e solidarietà che dimostra quanto il sacrificio del brigadiere Legrottaglie abbia toccato il cuore di tanti. In soli quattro giorni, oltre mille persone hanno contribuito con quasi 37mila euro per sostenere la sua famiglia in questo momento difficile. La forza della comunità si manifesta ancora una volta attraverso gesti concreti e spontanei, uniti nel ricordo e nella solidarietà. Clicca qui per conoscere come puoi fare la tua parte.

I colleghi e gli amici del brigadiere capo Carlo Legrottaglie, ucciso mentre era in servizio, hanno avviato una raccolta fondi su GoFundMe per la famiglia. In quattro giorni sono stati donati quasi 37mila euro grazie a più di mille donazioni.

Carabiniere ucciso nel Brindisino, l’Arma si stringe attorno alla famiglia del brigadiere Legrottaglie - Un tragico episodio scuote il brindisino: il Brigadiere Capo Carlo Legrottaglie, 59 anni, perde la vita durante un inseguimento.

Raccolta fondi da record per onorare il carabiniere Carlo ucciso prima della pensione: raccolti 37mila euro - La raccolta fondi per sostenere la famiglia del carabiniere scomparso ha già superato ogni aspettativa: segno del profondo affetto della città. Scrive msn.com

Donazioni per i poliziotti indagati e per la famiglia del brigadiere Legrottaglie: superata quota 30mila euro - Si è messa in moto la macchina della solidarietà a sostegno della famiglia del brigadiere capo Carlo Legrottaglie, il carabiniere 59enne ucciso il 19 giugno scorso durante un conflitto a fuoco nelle c ... Riporta informazione.it