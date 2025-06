Sold out le magliette rossoblù per la Coppa Italia | in arrivo nuove forniture

sold out le magliette rossobl249 per la Coppa Italia, un risultato che testimonia l'entusiasmo e la passione dei tifosi. In arrivo nuove forniture, perché nessuno voglia perdere l'occasione di portare a casa un ricordo di questa stagione indimenticabile, destinata a restare nella storia del club e nel cuore della città . Restate sintonizzati: presto potrete acquistare la vostra maglietta e rivivere ancora quella magica vittoria.

17 giugno 2025 – In questi giorni tanti lettori si sono presentati in edicola per acquistare la nostra maglietta celebrativa della vittoria in Coppa Italia. Un gesto semplice ma sentito, per portarsi a casa un ricordo concreto di una stagione che resterĂ nella storia del club e nel cuore della cittĂ . Un sold out immediato. Molti, però, non sono riusciti a trovarla. Le maglie sono andate esaurite in pochissimo tempo, in numerose edicole, e questo ha lasciato l’amaro in bocca a chi avrebbe voluto stringere tra le mani quel simbolo di orgoglio rossoblĂą. Comprendiamo bene il disappunto di chi non è riuscito ad acquistarla. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Sold out le magliette rossoblĂą per la Coppa Italia: in arrivo nuove forniture

