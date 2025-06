Sola per sette ore dopo la richiesta di soccorso | Christina muore per un’overdose da caffeina

Una tragica storia di solitudine e ritardi che ha spezzato una vita, lasciando un vuoto incolmabile. Christina Lackmann, 32 anni, ha atteso invano per oltre sette ore l’intervento d’emergenza a Melbourne, perdendo la vita a causa di un’overdose di caffeina. Un dramma che evidenzia le criticità del sistema di soccorso e ci invita a riflettere sulla necessità di migliorare la rapidità delle risposte. Continua a leggere

Christina Lackmann, 32 anni, è morta da sola per un’overdose di caffeina dopo aver atteso invano i soccorsi per oltre sette ore a Melbourne. Aveva chiamato il numero d’emergenza, ma la sua richiesta d’aiuto non ha ricevuto risposta in tempo. Una tragedia che si sarebbe sicuramente potuta evitare. 🔗 Leggi su Fanpage.it