Sofia Viola è la nuova Miss Mondo Italia 2025 | Mia mamma mi ha iscritto di nascosto al concorso

Sofia Viola, la nuova Miss Mondo Italia 2025, ha conquistato il cuore del pubblico a soli ventuno anni con il suo sguardo magnetico e la bellezza autentica di famiglia. Cresciuta a Pozzuoli, ha stupito tutti nella finale svolta tra le meraviglie dell’Ecoresort Le Sirenè di Gallipoli. Ma chi è davvero questa giovane talento pronta a brillare nel mondo della moda e dello spettacolo? Scopriamolo insieme.

Ventuno anni, sguardo magnetico e bellezza “di famiglia”: la nuova Miss Mondo Italia 2025 è Sofia Viola. Domenica 15 giugno, infatti, la ragazza cresciuta a Pozzuoli ha trionfato nella finale del concorso che si è svolta a Gallipoli, nello splendido scenario naturale dell’Ecoresort Le Sirenè. Chi è e dove vive Sofia Viola è nata a Napoli ventuno anni fa, ma è cresciuta a Pozzuoli come il suo idolo d’infanzia, Sophia Loren. “Ho come iconico riferimento l’immensa Sofia Loren, di cui porto il nome e da sempre è mia musa ispiratrice”, ha dichiarato la nuova Miss Mondo Italia 2025. Fisico slanciato e capelli castani, Sofia Viola è alta un metro e settantotto centimetri. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Sofia Viola è la nuova Miss Mondo Italia 2025: “Mia mamma mi ha iscritto di nascosto al concorso”

