Sofia Viola da Napoli a Miss Mondo | Dicono che somiglio alla Loren studio per fare l’attrice

Sofia Viola, fresca vincitrice di Miss Mondo Italia 2025, incarna la bellezza e il talento partenopeo. Con un sorriso che ricorda la grande Sofia Loren, sogna di conquistarle il cuore e il mondo come attrice. La sua determinazione e il suo fascino la rendono una stella nascente da seguire. Continua a leggere per scoprire come questa giovane promessa sta già facendo parlare di sé nel panorama dello spettacolo.

Sofia Viola è stata eletta Miss Mondo Italia 2025. Il suo sogno è fare l'attrice e il suo mito è Sofia Loren, che spera di avere l'onore di incontrare. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Sofia Viola, la puteolana che illumina la passerella della Campania - Sofia Viola, giovane talento di Pozzuoli, incanta la passerella della Campania con il suo sguardo limpido e un’eleganza naturale.

Chi è Sofia Viola, la napoletana eletta Miss Mondo Italia 2025 - Ventunenne, sportiva e appassionata di recitazione: la partenopea sarà la nuova ambasciatrice italiana a Miss World ... msn.com scrive

Sofia Viola è la nuova Miss Mondo Italia 2025: “Mia mamma mi ha iscritto di nascosto al concorso” - La bellezza è un tratto di famiglia: la nonna fu Miss Campi Flegrei nel 1967. Scrive ilfattoquotidiano.it