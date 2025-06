Sofia Viola chi è Miss Mondo Italia 2025

Sofia Viola, con il suo sorriso contagioso e uno sguardo cangiante, incarna la fresca energia della tradizione partenopea. A 21 anni, ha conquistato il cuore di Gallipoli e si è aggiudicata il titolo di Miss Mondo Italia 2025 in una cornice mozzafiato. Questo trionfo mediterraneo segna l'inizio di un percorso straordinario nel prestigioso mondo delle passerelle e delle cause nobili. La sua storia sta per diventare un’ispirazione per molti...

Ha ventuno anni, un sorriso contagioso e uno sguardo cangiante che sembra cambiare colore a ogni riflesso di luce. Si chiama Sofia Viola, arriva da Pozzuoli e il 15 giugno 2025 è stata incoronata Miss Mondo Italia 2025 nella suggestiva cornice dell’ Ecoresort Le Sirenè di Gallipoli. Un trionfo mediterraneo, che profuma di mare e tradizione partenopea, e che apre a questa giovane campana le porte del concorso di bellezza più antico e prestigioso del pianeta. La fascia gliel’ha consegnata Lucrezia Mangilli, Miss Mondo Italia 2024, ed è bastato uno sguardo per capire che Sofia aveva già qualcosa in più: portamento da attrice, carisma da reginetta, e una serenità solare che raramente si vede in passerella. 🔗 Leggi su Dilei.it © Dilei.it - Sofia Viola, chi è Miss Mondo Italia 2025

In questa notizia si parla di: sofia - viola - miss - mondo

Sofia Viola, la puteolana che illumina la passerella della Campania - Sofia Viola, giovane talento di Pozzuoli, incanta la passerella della Campania con il suo sguardo limpido e un’eleganza naturale.

Si chiama Sofia e viene da Pozzuoli. È con questo biglietto da visita più che di buon augurio che la ventunenne Sofia Viola si avvia a rappresentare l'Italia al concorso per Miss Mondo. Recentissima la proclamazione ufficiale, avvenuta durante il week end nel Vai su Facebook

Sofia Viola è Miss Mondo Italia 2025, chi è e da dove viene Vai su X

Sofia Viola è Miss Mondo Italia 2025, chi è e da dove viene; La napoletana Sofia Viola rappresenterà l'Italia a Miss Mondo; Chi è Sofia Viola: carriera e vita privata di Miss Mondo Italia 2025.

Sofia Viola da Napoli a Miss Mondo: “Dicono che somiglio alla Loren, studio per fare l’attrice” - Il suo sogno è fare l'attrice e il suo mito è Sofia Loren, che spera di avere l'onore di incontrare ... Lo riporta fanpage.it

Sofia Viola è la nuova Miss Mondo Italia 2025: “Mia mamma mi ha iscritto di nascosto al concorso” - La bellezza è un tratto di famiglia: la nonna fu Miss Campi Flegrei nel 1967. Riporta ilfattoquotidiano.it