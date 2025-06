Sofia Viola chi è la candidata italiana a Miss Mondo 2025

Sofia Viola, giovane e talentuosa concorrente italiana, si prepara a portare nel mondo la bellezza e l’eleganza di Pozzuoli. A soli 21 anni, ha conquistato il titolo di Miss Mondo Italia tra 30 aspiranti reginette, ispirandosi alla leggendaria Sophia Loren. Ora, con passione e determinazione, rappresenterà l’Italia alla finale mondiale, continuando un’eredità di glamour e stile. È il momento di scoprire cosa riserva il futuro per questa straordinaria ragazza.

Sarà Sofia Viola a rappresentare l'Italia alla finale di Miss Mondo. Ventunenne cresciuta a Pozzuoli, ha conquistato il titolo e la fascia a Gallipoli tra 30 aspiranti reginette di bellezza. Il suo nome è un omaggio a Sophia Loren, con la quale condivide la terra natale, e proprio alla grande attrice dice di ispirarsi: "E' da sempre la mia musa" ha detto. Sofia raccoglie quindi il testimone da Lucrezia Mangilli, classificatasi nella top 20 internazionale lo scorso anno durante la finale vinta dalla thailandese Opal Suchata Chuangsri. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Sofia Viola, chi è la candidata italiana a Miss Mondo 2025

