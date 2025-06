Sofia Cantore dalla Juventus al Washington Spirit | la vittoria del calcio italiano

Sofia Cantore dalla Juventus al Washington Spirit: un simbolo della vittoria del calcio italiano all’estero. Quando scenderà dall’aereo a Washington, gli occhi saranno a stelle e strisce, pronti a brillare per questa nuova avventura. Da luglio, l’attaccante ha scritto un capitolo emozionante nel suo percorso, portando il suo talento oltre i confini nazionali. La sua storia è un esempio di passione e determinazione che fa battere il cuore di tutti gli appassionati italiani.

Sofia Cantore, giovane attaccante della Juventus Women, potrebbe lasciare Torino: il Washington Spirit è pronto a pagare la clausola record per portarla negli Stati Uniti, un passo storico come prima italiana in NWSL.

