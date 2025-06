Social World Film Festival | Matt Dillon padrino dell’edizione 2025

Preparati a vivere un’edizione da record: il Social World Film Festival di Vico Equense si arricchisce di un ospite speciale. La star di Hollywood Matt Dillon sarà il padrino d’onore della 15ª edizione, che si svolgerà dal 22 al 29 giugno 2025, portando glamour e talento internazionale. La lunga lista di ospiti continua a stupire, promettendo un evento imperdibile per gli appassionati di cinema e non solo.

La stella hollywoodiana Matt Dillon sarà tra gli ospiti dell’edizione 2025 di Social World Film Festival. La lunga lista di ospiti internazionali e nazionali presenti a Vico Equense (NA) dal 22 al 29 giugno 2025 continua a crescere. Nella giornata odierna, infatti, la direzione di Social World Film Festival ha annunciato Matt Dillon come ospite in veste di padrino d’eccezione dell’edizione numero 15. Protagonista di una carriera costellata di successi tra cui “ I ragazzi della 56ª strada ”, “ Crash ” e “ Asteroid City ”, sarà in Penisola Sorrentina il 27 giugno, dove incontrerà il pubblico in Arena Fellini al Chiostro delle SS Trinità e Paradiso per ricevere il premio alla carriera prima della proiezione speciale del film cult “ Tutti pazzi per Mary ”, che lo vede al fianco di Cameron Diaz in una delle commedie più amate degli anni ’90. 🔗 Leggi su Universalmovies.it