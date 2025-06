So cosa hai fatto | nuovo intenso trailer del quarto capitolo della serie

Preparati a rivivere il brivido con il nuovo intenso trailer del quarto capitolo della serie “So cosa hai fatto”. Diretto da Jennifer Kaytin Robinson, questo sequel irresistibile promette suspense, colpi di scena e atmosfere inquietanti che terranno gli spettatori col fiato sospeso. Dopo i successi degli episodi precedenti, il ritorno di Madelyn Cline e Chase Sui Wonders garantisce un thriller mozzafiato. Il mistero si infittisce: sei pronto a scoprire cosa nasconde il buio?

Il nuovo trailer di So cosa hai fatto, diretto da Jennifer Kaytin Robinson. Il film è il quarto capitolo della serie I Know What You Did Last Summer, sequel dell’omonimo film del 1997 e di Incubo finale ( I Still Know What You Did Last Summer ) del 1998. So cosa hai fatto è interpretato da Madelyn Cline ( Glass Onion – Knives Out ), Chase Sui Wonders ( Little Death ), Jonah Hauer-King ( La sirenetta ), Tyriq Withers ( Atlanta ), Sarah Pidgeon ( The Friend ), Billy Campbell ( Dracula di Bram Stoker ), Gabbriette Bechtel, Austin Nichols, Lola Tung, Nicholas Alexander Chavez mentre Jennifer Love Hewitt e Freddie Prinze Jr. 🔗 Leggi su Cinefilos.it