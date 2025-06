So Cosa Hai Fatto | Il nuovo trailer dall’horror targato Sony Pictures

Preparati a rivivere l’incubo con il nuovo trailer di "So Cosa Hai Fatto", il sequel/reboot del celebre horror del 1997 targato Sony Pictures. In arrivo nelle sale italiane il 16 luglio 2025, il film promette suspense, scene inedite e il ritorno di Jennifer Love Hewitt e Freddie Prinze Jr. Un mix di nostalgia e brividi ti aspetta: non puoi perderlo! Scopriamo insieme cosa sappiamo...

Sony Pictures ha svelato il nuovo trailer di So Cosa Hai Fatto, il rebootsequel del successo horror del 1997. In arrivo nelle sale italiane a partire dal 16 luglio 2025, il film horror si è mostrato quest’oggi attraverso un nuovo trailer ricco di sequenze inedite, riferimenti al passato ed una presenza più accentuata di Jennifer Love Hewitt e Freddie Prinze jr, celebri protagonisti del film cult del 1997. So Cosa Hai Fatto Cosa Sappiamo del Film. So Cosa Hai Fatto prende ispirazione dal romanzo omonimo di Lois Duncan, ed è diretto da Jennifer Kaytin Robinson. Il cast, oltre ai già citati Jennifer Love Hewitt e Freddie Prinze jr, presenta i volti di Madelyn Cline, Billy Campbell, Jonah Hauer King, Chase Sui Wonders. 🔗 Leggi su Universalmovies.it © Universalmovies.it - So Cosa Hai Fatto | Il nuovo trailer dall’horror targato Sony Pictures

In questa notizia si parla di: trailer - horror - cosa - fatto

Bring Her Back: il trailer del nuovo thriller horror dei registi di Talk to Me - Inizia l'attesa per "Bring Her Back", il nuovo thriller horror dei talentuosi fratelli Danny e Michael Philippou, già noti per "Talk to Me".

#SoCosaHaiFatto, dal 16 luglio al cinema. So Cosa hai Fatto è un film del 2025 di genere horror, thriller, diretto da Jennifer Kaytin Robinson, con Madelyn Cline Fans (Outer Banks), Jennifer Love Hewitt e Chase Sui Wonders, in uscita nei cinema italiani il 16 l Vai su Facebook

"Da ragazzino ero appassionato di film horror, ma poi gli unici che ho continuato a guardare sono quelli di Dario Argento. La paura è sempre intorno a noi, e come artisti cerchiamo di rappresentarla". Parola di #GasparNoé, regista, sceneggiatore, montatore e Vai su X

So Cosa Hai Fatto, ecco un nuovo trailer ufficiale dell'atteso film horror; So cosa hai fatto, disponibile il nuovo trailer; So cosa hai fatto, il trailer ufficiale: l'orrore ricomincia per una nuova generazione!.

So Cosa Hai Fatto, ecco un nuovo trailer ufficiale dell'atteso film horror - Il 16 luglio Eagle Pictures porta nei cinema italiani questo nuovo film che rivisita l'omonimo slasher di fine anni Novanta. Come scrive comingsoon.it

So cosa hai fatto, il trailer ufficiale: l'orrore ricomincia per una nuova generazione! - Guardate il trailer ufficiale di So cosa hai fatto, il nuovo capitolo della famosa saga horror che torna con un lega- Riporta cinema.everyeye.it